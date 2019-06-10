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Появилось видео наезда на ребенка в Конотопе 70

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, осуществляют досудебное расследование ДТП, которое состоялось 7 июня 2019 около 18:30 в Конотопе Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Полицейский-водитель сектора реагирования патрульной полиции №2 Конотопского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области, управляя служебным автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу в районе улицы Успенской-Троицкой.

В результате ДТП ребенка с травмами госпитализировали в хирургическое отделение Конотопской центральной районной больницы.

Следователи ГБР открыли производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, причинившее тяжелое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Полицейскому сообщено о подозрении.

Кроме того, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью залога в размере 57 тыс. гривен. Также полицейский отстранен от должности на тот же срок.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
ForUm

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