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На пляже в Харькове оборвался канатный мост, натянутый между двумя берегами Журавлевского водохранилища.

Соответствующее видео было опубликовано в сообществе ХС — Харьков в Facebook.

По предварительным данным, отдыхающие начали раскачивать мост, из-за чего он не выдержал и оборвался, а находившиеся на нем люди полетели в воду.

Еще несколько человека застряли на остатках моста, и снимать их оттуда пришлось спасателям.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
ForUm

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