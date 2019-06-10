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В ночь на 10 июня в Одессе иностранец угнал с автомойки Lexus и, врезавшись в стену дома, погиб, сообщает пресс-служба полиции. 

«Получив на несколько часов для обслуживания «Lexus» местного жителя, 22-летний стажер автомойки произвольно уехал на чужом авто в город и, не справившись с управлением, врезался в жилой дом. От полученных травм уроженец соседнего государства погиб на месте», - говорится в сообщении.

Происшествие произошло ночью на территории Приморского района.

По данному факту следователи начали сразу два уголовных производства: по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств происшествия.
ForUm

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