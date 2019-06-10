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Община храма Украинской Православной Церкви в честь Архистратига Михаила села Задубровка Черновицкой области записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, верующие просят главу государства вмешаться в религиозной конфликт вокруг храма и защитить их права.

Видео ЗДЕСЬ.

В обращении отмечается, что община УПЦ уже более ста дней вынуждена защищать свой храм от сторонников новой Православной Церкви Украины.

«Господин Президент, почему почти каждая Литургия в нашем храме уже более 100 дней подряд сопровождается боевыми действиями? Мы голосовали за мир в Украине. Мы просим, чтобы в нашей стране наконец воцарился мир, спокойствие и Закон, чтобы примирился брат с братом, родители с детьми», - сказано в обращении.

Верующие отмечают, что вынуждены круглосуточно защищать свою церковь от активистов ПЦУ, и просят президента вмешаться в ситуацию. Религиозная община УПЦ в честь Святого Архистратига Михаила уже более 120 дней молитвенно отстаивает свое право свободно исповедовать Православную веру и защищает свой выбор оставаться в единстве с канонической Церковью во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Как сообщалось ранее, именно в селе Задубровка Черновицкой области, активисты новой Православной Церкви Украины запретили выпускнице девятого класса приходить на выпускной вечер.
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