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В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Центральному межрегиональному управлению ГМС в Киеве и Киевской области (Печерский отдел) о выдаче паспорта в форме книжечки.

Как сообщает пресс-служба суда, родители просят суд обязать ответчика оформить и выдать паспорт в форме книжечки их дочери в связи с достижением ею 16-летнего возраста.

Решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, в производстве Окружного административного суда города Киева уже находится дело по иску Кабинета Министров Украины об обеспечении возможности оформления паспорта в форме книжечки. Оно рассматривается по правилам письменного производства.
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