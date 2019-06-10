В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Центральному межрегиональному управлению ГМС в Киеве и Киевской области (Печерский отдел) о выдаче паспорта в форме книжечки.

Как сообщает пресс-служба суда, родители просят суд обязать ответчика оформить и выдать паспорт в форме книжечки их дочери в связи с достижением ею 16-летнего возраста.

Решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, в производстве Окружного административного суда города Киева уже находится дело по иску Кабинета Министров Украины об обеспечении возможности оформления паспорта в форме книжечки. Оно рассматривается по правилам письменного производства.