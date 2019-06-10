также в разделеЭкономика
Президент просит Раду на год отсрочить введение рынка электроэнергии 11
Украина планирует разместить евробонды 13
Эксперт: Позиция НКРЭКУ не угрожает запуску рынка электроэнергии с 1 июля 29
Американцы требуют запустить рынок электроэнергии с 1 июля 2019 52
«Нафтогаз» согласен только на трехсторонние переговоры с «Газпромом» 45
Эксперт: Правительство поставило точку в дискуссии о дате введения рынка электроэнергии 32
После переаттестации восстановились более 3 тысяч полицейских 13
Насалик: Газ для населения должен подешеветь на 700-800 гривен 66
В Приватбанке заявили, что Коломойский должен им 212 миллиардов 30
Коболев: Газпром готовится к «газовой войне» 82
В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году 54
В Украине продолжает ускоряться инфляция 38
В Украине предлагают повысить цены на алкоголь 30
Нацбанк прогнозирует подорожание электроэнергии 62
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 17,5% 17
Приватбанк подозревает Коломойского в отмывании $470 миллиардов 54
«Нафтогаз» - Гройсману: Цены на газ уже снижены 61
Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину 60

С 10 июня 2019 года в Украине начинают начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено законом № 2189-VIII о жилищно-коммунальных услугах. Пеня начисляется за долги, которые образовались с 1 мая текущего года, пишет 112 Украина.

Отныне в случае просрочки оплаты за ЖКУ будут начислять пеню согласно договору, но не более 0,01% от суммы долга за каждый день и не более 100% долга всего. 

При этом, если государство задержало выплату субсидий или работодатель не платит зарплату и это удалось доказать – пеню не будут начислять.

Согласно закону, электричество и газ будут поставлять исключительно по индивидуальным договорам. Договор о поставке газа будут заключать лишь в случае наличия у потребителя или его поставщика договора о разделе с оператором газораспределительной системы.

Насчет остальных услуг (отопления, поставки холодной и горячей воды, водоотвод, вывоз мусора) пользователи смогут сами решить, подписывать индивидуальные договоры с поставщиком или коллективные (управляющий, глава ОСМД или юрлицо в таком случае представляют интересы потребителей).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
4285 грн.
14
Теги