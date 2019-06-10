С 10 июня 2019 года в Украине начинают начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Это предусмотрено законом № 2189-VIII о жилищно-коммунальных услугах. Пеня начисляется за долги, которые образовались с 1 мая текущего года, пишет 112 Украина.

Отныне в случае просрочки оплаты за ЖКУ будут начислять пеню согласно договору, но не более 0,01% от суммы долга за каждый день и не более 100% долга всего.

При этом, если государство задержало выплату субсидий или работодатель не платит зарплату и это удалось доказать – пеню не будут начислять.

Согласно закону, электричество и газ будут поставлять исключительно по индивидуальным договорам. Договор о поставке газа будут заключать лишь в случае наличия у потребителя или его поставщика договора о разделе с оператором газораспределительной системы.

Насчет остальных услуг (отопления, поставки холодной и горячей воды, водоотвод, вывоз мусора) пользователи смогут сами решить, подписывать индивидуальные договоры с поставщиком или коллективные (управляющий, глава ОСМД или юрлицо в таком случае представляют интересы потребителей).