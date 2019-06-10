также в разделеРелигия
Священник Кипрской Церкви поддержал общины захваченных храмов УПЦ на Тернопольщине 6
Митрополит Онуфрий объяснил причину гонений на христиан и почему Церковь хранит чистоту веры 7
Представители трех Поместных Церквей изучили религиозную ситуацию в Почаеве 9
На Буковине девятикласснице запретили приходить на выпускной за то, что ходит в церковь УПЦ 9
Митрополит Иларион: Патриарх Варфоломей оказался обманут в своих ожиданиях по Украине 70
В Ужгороде верующие УПЦ пройдут крестным ходом по городу с Иверской иконой Богородицы 11
В Белгород–Днестровком пройдут торжества в честь Иоанна Нового Сочавского 13
Клирик Кипрской Церкви поддержал верующих Ровенской епархии УПЦ, пострадавших от активистов ПЦУ 32
Паломники из Украины встретили праздник Вознесения на Елеонской горе в Иерусалиме 8
Митрополит Онуфрий объяснил духовную суть, почему каждый должен заниматься своим делом 9
Рада приняла за основу закон о военных капелланах 14
На Ровенщине сторонники ПЦУ пытались выселить семью священника 25
Митрополит Онуфрий рассказал о значении святого Причастия 81
В УПЦ КП не признают свою ликвидацию 10
Украинская интеллигенция призвала Филарета удержаться от публичных дискуссий 18
В Товтрах на Буковине в день праздника Вознесения Господня продолжается противостояние за храм УПЦ 30
На праздник Вознесения Митрополит Онуфрий возглавил праздничное богослужение в храме на столичной Демеевке 25
В более 40 ограблениях церквей по всей Украине подозревают задержанного харьковчанина 12

В Донецкой епархии Украинской Православной Церкви опровергли информацию о «переходе» общины храма в честь Чуда архистратига Михаила села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области в Православную Церковь Украины.

Фото: Донецкая епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, официальное заявление с опровержением неправдивой информации опубликовано на сайте Донецкой епархии.

«К сожалению, поток лжи коснулся и Донецкой епархии. В одной из своих публикаций ТСН сообщила о том, что 8 мая община храма Чуда архистратига Михаила села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области якобы присоединилась к ПЦУ. В качестве аргумента ТСН использовала карту переходов в «ПЦУ.

На чём основано данное утверждение составителей этой карты, и по какой причине ТСН не попросила пресс-службу Донецкой епархии подтвердить или опровергнуть его, составляя свой материал, остается непонятным. Сообщение о переходе общины храма Чуда архистратига Михила села Новомихайловка в ПЦУ — фейк», - говорится в сообщении пресс-службы Донецкой епархии УПЦ.

Также в Донецкой епархии Украинской Православной Церкви сделали официальное заявление, что «все православные общины вышеуказанной епархии весной 2019 года провели приходские собрания, на которых единодушно выразили свою верность УПЦ и Ее Предстоятелю, Блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины. Ни одна община Донецкой епархии не выходила из состава УПЦ и куда-либо переходить не собирается».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1428 грн.
9
Теги