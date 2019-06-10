9 июня в 13:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в Днепровском районе столицы в акватории озера «Радужное» утонул подросток. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На место происшествия были направлены водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели провели водолазно-поисковые работы. В результате поисков, на расстоянии 20 м от берега на глубине 6 м обнаружено тело утопленника 2003 года рождения, который был передан следственно-оперативной группе.

Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.