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9 июня в 13:50 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что в Днепровском районе столицы в акватории озера «Радужное» утонул подросток. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На место происшествия были направлены водолазов аварийно-спасательного отряда специального назначения. Спасатели провели водолазно-поисковые работы. В результате поисков, на расстоянии 20 м от берега на глубине 6 м обнаружено тело утопленника 2003 года рождения, который был передан следственно-оперативной группе.

Причину трагедии устанавливают правоохранительные органы.
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