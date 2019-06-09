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В воскресенье, 9 июня, ВО «Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов объявили о походе за общим списком на внеочередные парламентские выборы, которые должны состояться 21 июля 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба объединения «Свобода».

Так, в первую двадцатку списка вошли:

1. лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.

2. лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

3. экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.

4. председатель партии «Правый сектор" Андрей Тарасов.

5. Заместитель председателя партии «Свобода» Руслан Кошулинский.

6. актер театра и кино Богдан Бенюк.

7. руководитель центрального штаба партии "Национальный Корпусм Родион Кудряшов.

8. экс-вице-премьер-министр Украины Александр Сыч.

9. председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

10. директор центра «Украинские студии стратегических исследований» Юрий Сиротюк.

11. народный депутат и член общественной организации «Гражданский Корпус АЗОВ» Олег Петренко.

12. экс-депутат от партии «Свобода» Анатолий Витив.

13. лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Левицкий.

14. председатель центрального штаба «Правого сектора» Василий Лабайчук.

15. историк и представитель «Национального корпуса» Александр Алферов.

16. экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник.

17. экс-председатель Тернопольского облсовета Алексей Кайда.

18. музыкант Арсений Билодуб.

19. юрист «Национального Корпуса» Виктор Шендибило.

20. экс-председатель Львовского облсовета Олег Панькевич.

Также сообщается, что националисты на выборы идут с программой «Украина - превыше всего!».

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» представила список на выборы. 
ForUm

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