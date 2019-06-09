В воскресенье, 9 июня, ВО «Свобода", Национальный корпус, Правый сектор, Украинская добровольческая армия, ОУН и Конгресс украинских националистов объявили о походе за общим списком на внеочередные парламентские выборы, которые должны состояться 21 июля 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба объединения «Свобода».
Так, в первую двадцатку списка вошли:
1. лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок.
2. лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.
3. экс-лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош.
4. председатель партии «Правый сектор" Андрей Тарасов.
5. Заместитель председателя партии «Свобода» Руслан Кошулинский.
6. актер театра и кино Богдан Бенюк.
7. руководитель центрального штаба партии "Национальный Корпусм Родион Кудряшов.
8. экс-вице-премьер-министр Украины Александр Сыч.
9. председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко.
10. директор центра «Украинские студии стратегических исследований» Юрий Сиротюк.
11. народный депутат и член общественной организации «Гражданский Корпус АЗОВ» Олег Петренко.
12. экс-депутат от партии «Свобода» Анатолий Витив.
13. лейтенант Вооруженных сил Украины Андрей Левицкий.
14. председатель центрального штаба «Правого сектора» Василий Лабайчук.
15. историк и представитель «Национального корпуса» Александр Алферов.
16. экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Андрей Мохник.
17. экс-председатель Тернопольского облсовета Алексей Кайда.
18. музыкант Арсений Билодуб.
19. юрист «Национального Корпуса» Виктор Шендибило.
20. экс-председатель Львовского облсовета Олег Панькевич.
Также сообщается, что националисты на выборы идут с программой «Украина - превыше всего!».
Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» представила список на выборы.
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