В Бангладеш задержали шестерых украинцев, которых, по предварительной информации, подозревают в мошенничестве с банкоматами.

Посольство Украины в Индии обратилось в МИД Бангладеш с ходатайством, сообщает Украинская правда со ссылкой на заместителя директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича.

На понедельник, 10 июня, запланирована встреча дипломатов в посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по делу украинцев.

Сейчас консул готовит командировки в Бангладеш, чтобы посетить в заведении содержания граждан Украины, а также встретиться с компетентными органами страны.

Он добавил, что посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и их родными.