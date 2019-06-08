По словам главы Верховной рады Андрея Парубия, Украина имеет большой шанс вступить в Европейский союз в 2025—2027 году.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Председатель Верховной рады подписал резолюцию по итогам проведения X сессии Межпарламентской ассамблеи Украина-Литва-Польша.

В документе главы парламентов Украины, Литвы и Польши задекларировали сроки вступления Украины в Европейский союз.

«Ключевой документ, который был нами полчаса назад подписан — это наша совместная резолюция и наш план действий на следующий период. Для нас было очень важно, что в рамках этого плана действий мы согласовали, что будем придерживаться стратегии „2025−2027“. Это стратегия пути Украины в ЕС. Мы определили, что этот период и есть окно возможностей для вступления Украины в Евросоюз… и совместно разработали стратегию, какие шаги мы должны сделать, чтобы мы смогли выйти на окончательное и заключительное решение», — заявил Парубий.

Ранее сообщалось, что на Х Сессии Межпарламентской ассамблеи Украины, Литвы и Польши создан новый Комитет по вопросам безопасности.