Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последние недели убедился в правильности решения о ее роспуске.

Зеленский в видеоборащении поблагодарил народных депутатов Верховной Рады за то, что не приняли предложенные им законопроекты и продолжают «пробивать дно», передает 112 Украина.

Президент заявил, что после роспуска парламента думал над тем, не было ли это решение ошибочным.

«Президент должен быть объективным. Поэтому когда есть за что – нужно хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей ВР огромное спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: а вдруг я ошибся? Возможно, я зря их распустил? Может, депутаты готовы работать и принимать важные решения? Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение», - отметил президент.

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В то же время он поблагодарил нардепов, что «доказали всей стране, что решение о роспуске парламента было правильным».

«Как много они оставили следующим поколениям – своим детям и внукам. Спасибо. Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить, подтверждать все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслуженные», - добавил президент.

По его словам, сейчас уровень поддержки парламента составляет 4%.

«Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно. Поэтому сделаем их еще раз», - подытожил Зеленский.