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Юношеская сборная Украины впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира среди игроков до 20 лет.

В четвертьфинале украинцы обыграли Колумбию со счетом 0:1: на 11 минуте гол забил Даниил Сикан. В конце матча колумбийцы остались в меньшинстве после красной карточки Джоана Карбонеро.

Матч проходил в польском городе Лодзь.

Украина сыграет в полуфинале 11 июня и встретится с победителем пары Италия - Мали.

До чемпионата мира 2019 Украина ни разу не проходила дальше стадии 1/8 финала.

По материалам: Радио Свобода
ForUm

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