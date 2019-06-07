В Киеве состоялась презентация систематизированного сборника документов «Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период».

В мероприятии приняли участие директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, профессор украинской истории Гарвардского университета Сергей Плохий, составитель издания украинский историк и краевед Олег Бажан, а также бывший ликвидатор и командир взвода радиационной разведки Сергей Мирный, сообщает пресс-центр СБУ.

«Представленное широкой публике издание было подготовлено Отраслевым государственным архивом Службы безопасности Украины совместно с Институтом истории НАН Украины при содействии Украинского института национальной памяти на основе рассекреченных архивных документов КБД УССР», - отмечается в сообщении.

Сборник содержит документы периода 1986-1991 годов, которые освещают постчернобыльскую жизнь – общественные настроения, повседневность, меры по ликвидации последствий аварии. В книге, в частности, изображены модели ситуативного поведения различных групп населения Украины после обнародования информации о масштабном «ядерном бедствии», а также реакция мирового сообщества на Чернобыльскую трагедию.

Отдельную категорию материалов составляют информирования советскими органами госбезопасности соответствующих инстанций о состоянии ЧАЭС, принятых мерах по повышению безопасной эксплуатации объекта «Укрытие», ситуации в зоне отчуждения.

Представленный сборник – это первая часть того массива информации, который будет опубликован. Второй выпуск будет охватывать период строительства ЧАЭС и непосредственно аварию.

Электронную версию издания можно скачать на сайтах УИНП и Института истории НАН Украины.