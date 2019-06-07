также в разделеОбщество
7 июня. Картина дня 7
Главный тренер Национальной сборной погорела на взятке 23
На выходных в Украине будет жарко и дождливо 15
В РПЦ считают, что из-за «украинского вопроса» роль Фанара теперь может занять любая Поместная Церковь 56
ГПУ открыла три дела из-за скандальных предложений по Донбассу 135
Российской авиакомпании запретили эксплуатацию «Русланов» 33
В Кропивницком СБУ предотвратила банкротство стратегического предприятия 19
ГПУ обжалует освобождение подозреваемого в убийстве «Сармата» 14
СБУ заявила о предотвращении мощного теракта в Запорожье 33
Украина представила окончательные ходатайства в Суде ООН 28
Один из подозреваемых в убийстве ребенка трижды избежал ротации на Донбасс 28
«Русские свиньи, вы уже покойники»: «Азов» обещает отомстить за гибель своих бойцов 649
СМИ: Продолжение власти российской резидентуры в системе СБУ 30
НАБУ: Решение КСУ может быть фатальным для всей антикоррупционной реформы 130
В Киевской области готовится рейдерский захват имущества церкви 165
СМИ: Фирташа могут экстрадировать в США в начале июля 27
Суд отпустил из-под стражи главного подозреваемого в убийстве «Сармата» 39
Отец Гандзюк возмущен приговорами убийцам его дочери 90

В Киеве состоялась презентация систематизированного сборника документов «Чернобыльское досье КГБ. Общественные настроения. ЧАЭС в поставарийный период».

В мероприятии приняли участие директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, профессор украинской истории Гарвардского университета Сергей Плохий, составитель издания украинский историк и краевед Олег Бажан, а также бывший ликвидатор и командир взвода радиационной разведки Сергей Мирный, сообщает пресс-центр СБУ.

«Представленное широкой публике издание было подготовлено Отраслевым государственным архивом Службы безопасности Украины совместно с Институтом истории НАН Украины при содействии Украинского института национальной памяти на основе рассекреченных архивных документов КБД УССР», - отмечается в сообщении.

Сборник содержит документы периода 1986-1991 годов, которые освещают постчернобыльскую жизнь – общественные настроения, повседневность, меры по ликвидации последствий аварии. В книге, в частности, изображены модели ситуативного поведения различных групп населения Украины после обнародования информации о масштабном «ядерном бедствии», а также реакция мирового сообщества на Чернобыльскую трагедию.

Отдельную категорию материалов составляют информирования советскими органами госбезопасности соответствующих инстанций о состоянии ЧАЭС, принятых мерах по повышению безопасной эксплуатации объекта «Укрытие», ситуации в зоне отчуждения.

Представленный сборник – это первая часть того массива информации, который будет опубликован. Второй выпуск будет охватывать период строительства ЧАЭС и непосредственно аварию.

Электронную версию издания можно скачать на сайтах УИНП и Института истории НАН Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1237 грн.
13
Теги