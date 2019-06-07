Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе призвала Президент Владимира Зеленского исчерпывающе объяснить свое заявление о якобы потере Россией контроля над боевиками на Донбассе. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Хочу верить, что произошла невероятно досадная ошибка. Потому что, если Президент считает, что на оккупированных территориях востока Украины что-то может происходить без ведома Кремля, то это катастрофа. Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении Президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин», – написала она.

Климпуш-Цинцадзе призвала провести по этому поводу немедленное служебное расследование, «если кто-то решился посоветовать сказать такое Президенту».

«Объяснения Главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен осознавать опасности, которым он подвергает государство», – подчеркнула она.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.