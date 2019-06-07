За минувшие сутки, 6 июня, вооруженные формирования РФ 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего были ранены 2 военных, а с начала текущих суток вследствие обстрелов погибли 2 военных, еще 8 – были ранены или травмированы, сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Опытное - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
шесть раз в районе города Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
четыре раза в районе населенного пункта Водяное - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
дважды вблизи населенного пункта Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Марьиники - из автоматических станковых гранатометов и снайперского оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции наших защитников были обстреляны два раза:
вблизи населенного пункта Майорск - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 6 июня один оккупант был уничтожен.
С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил семь раз.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг совершил три обстрела позиций украинских защитников:
вблизи населенного пункта Павлополь дважды - из крупнокалиберных пулеметов;
в районе села Гнутово - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север» противник четыре раза обстрелял позиции наших защитников:
вблизи населенного пункта Новолуганское - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.
вблизи села Травневое - из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов;
вблизи села Зайцево - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Вследствие обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил, четверо получили ранения, еще четверо травмированы. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
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