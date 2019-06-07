Украинская группа паломников встретила праздник Вознесения Господня в Спасо-Вознесенском русском монастыре на Елеонской горе.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, торжественное богослужение возглавил архиепископ Берлинский и Германский Марк. Также в богослужении приняли участие священники Украинской Православной Церкви, сопровождающие группу паломников.

В тот же день монастырь посетил с архипастырским визитом Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III. Он обратился к духовенству, сестер обители и паломникам с приветственным словом.

«Все, кто находятся на Святой Земле, имеют особую привилегию отмечать события Священной Истории именно там, где они происходили. Распятие, Воскресение, Вознесение Господа состоялись непосредственно неподалеку от того, места, на котором мы находимся сейчас. Я желаю, чтобы эта привилегия имела спасительные последствия для всех, кто имеет радость посещать Святую Землю», - сказал он.

По окончании Божественной литургии группа паломников молитвенно поклонилась месту Вознесения Иисуса Христа, на котором до сих пор сохраняется отпечаток стопы Спасителя. Также паломники посетили Вознесенский женский монастырь на Елеонской горе (насельницами обители являются преимущественно монахини из Греции). В тот же день паломники побывали в монастыре Святой Марии Магдалины в Гефсимании, поклонились гробнице Богоматери и камню, на котором Христос молился накануне своего ареста.