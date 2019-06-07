Проводить свою жизнь благочестиво, соблюдая Божественные заповеди и регулярно причащаясь, призвал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день Вознесения Господня на Демеевке.

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Рассказывая о таинствах Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа на апостолов, Предстоятель УПЦ подчеркнул, что Господь с человеком «во все дни до скончания века». Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Господь создал Церковь, чтобы находится с нами всегда… Потому что, если человек живет, то его Бог содержит. Даже падшего, грешного человека Бог наполняет и живит. А после Воскресения и Вознесения Господь пребывает с нами особенным образом — находится с нами Плотью и Кровью. Вкушая Его Тело и Кровь, мы вкушаем зачатки вечности. Эта закваска вечности меняет человеческую природу и делает ее способной воспринять вечную жизнь и блаженство. Господь таким необыкновенным удивительным образом присутствует всегда в Церкви, Господь является Главой Церкви», — сказал владыка.

Митрополит Онуфрий пояснил, что «когда мы причащаемся в церкви, то свою человеческую природу соединяем с Богом».

Вместе с тем Блаженнейший владыка добавил, что только в том случае благодать Святого Духа нисходит на нас и помогает преодолевать любые земные трудности, если мы регулярно причащаемся Святых Христовых Таин и «присоединяем к этому благочестивую жизнь, строя ее на заповедях Божьих».

«Эта благодать Божия начинает действовать в человеке и помогать претерпевать то, что человек, который не имеет такой благодати, не может терпеть. Человек благодатный так великие скорби способен терпеть, как бесблагодатный терпит маленькие, незначительные. Человек, не имеющий благодати, падает на соломинки, а имеющий благодать может через стену пройти — и ничего ему не повредит. Настолько важно, чтобы человек жил со Христом, чтобы мы были наполнены благодатью Святого Духа», — подытожил Предстоятель УПЦ и призвал жить по Законам Божьим