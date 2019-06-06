В день праздника Вознесения Господня, 6 июня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском храме в столичном районе Демеевка.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, после чтения Святого Евангелия Предстоятель УПЦ обратился к пастве со словом проповеди.

В конце богослужения был совершен чин славления перед иконой Вознесения Господня. Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником и благословил всех.

Как сообщалось, накануне Архипастырь возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре.