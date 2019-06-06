также в разделеРелигия
Украинская интеллигенция призвала Филарета удержаться от публичных дискуссий 7
В Товтрах на Буковине в день праздника Вознесения Господня продолжается противостояние за храм УПЦ 18
В более 40 ограблениях церквей по всей Украине подозревают задержанного харьковчанина 6
В РПЦ заявили о том, что не готовы принять Папу Римского 13
В УПЦ КП считают, что голосование о ликвидации Церкви проходило под давлением Фанара, а значит – нелегитимно 26
В Финляндии канонизировали монаха Валаамского монастыря - преподобного Иоанна (Алексеева) 11
Митрополит Антоний рассказал православным, как правильно встретить праздник Вознесения Господня 11
В Киево-Печерской лавре празднуют Вознесение Господне 14
На Волыни активист ПЦУ сорвал крест и жестоко избил священника УПЦ 24
В Виннице в ПЦУ всполошились из-за панихиды на могиле митрополита УПЦ у захваченного храма 52
В интернете опубликовали видео о ликвидации УПЦ КП 20
Митрополит Илларион увидел внутри ПЦУ «раскол внутри раскола», – СМИ Швейцарии 23
В Ионинском монастыре столицы прошел первый детский православный вокальный фестиваль 25
Митрополит Иларион: Порошенко думал использовать религию в политических и националистических целях 30
Полиция задержала подозреваемого в ограблении храмов на Киевщине 16
В лесу под Киевом пройдет православный молодежный фестиваль «OrthoFest» 12
Православная китаянка написала образ Пекинской Богородицы 13
На Закарпатье неизвестные дважды за ночь ограбили храм УПЦ 27

В день праздника Вознесения Господня, 6 июня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Свято-Вознесенском храме в столичном районе Демеевка.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, после чтения Святого Евангелия Предстоятель УПЦ обратился к пастве со словом проповеди.

В конце богослужения был совершен чин славления перед иконой Вознесения Господня. Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником и благословил всех.

Как сообщалось, накануне Архипастырь возглавил всенощное бдение в Киево-Печерской лавре.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
1237 грн.
13
Теги