также в разделеОбщество
5 июня. Картина дня 9
Зеленский отправил Кулебу в Грузию за десятью украинскими детьми 10
Мать семиклассницы подала в суд на Кабмин из-за нового правописания 14
Пятая часть украинцев хотят, чтобы русский язык был государственным 20
Сериал «Чернобыль» вызвал туристический бум в зону отчуждения 9
Украина не стала задерживать российское судно, «потерявшееся» в Черном море 43
Цеголко поймал Зеленского на плагиате речи Порошенко 44
Убийство мальчика: В ГБР объяснили, почему суд не назначил экспертизу подозреваемых 33
Подросткам упростили въезд на оккупированные территории 9
В Украине успешно испытали украинско-турецкий боевой модуль 27
ГБР планирует завершить расследование убийства ребенка за полгода 11
Кабмин выделил 10 миллионов на гуманитарку для Йемена 14
ГБР расследует попытку сокрытия убийства 5-летнего мальчика 25
Князев поручил проверить все жалобы на поведение полицейских 24
Винтовка, из которой убили Кирилла Тлявова, не найдена 24
Аваков об убийстве мальчика: среди подозреваемых должна быть женщина 64
Опрос: Половина украинцев довольна действиями Зеленского 65
Украина заняла третье место по числу беженцев в США 15

Члена террористической организации «Аль-Каида» экстрадировали из Украины в Турецкую Республику, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева по поручению Министерства юстиции Украины проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Турецкой Республики, находившегося в международном розыске для исполнения приговора Высшего уголовного суда города Аданы, которым он осужден за участие в вооруженной террористической организации «Аль-Каида».

В ходе экстрадиционной проверки иностранец намеренно совершал преграды в процессе, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано.

Также защитой злоумышленника принимались попытки по обжалованию решения Министерства юстиции Украины о выдаче. Однако, после осознания последним невозможности избежать экстрадиции, гражданин Турецкой Республики обратился в прокуратуру с заявлением о согласии на выдачу.

Постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры города Киева об избрании в отношении гражданина Турецкой Республики экстрадиционного ареста для фактической передачи в Турецкую Республику.

По согласованию с компетентными органами Турецкой Республики 03.06.2019 состоялась фактическая передача злоумышленника.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2657 грн.
7
Теги