Члена террористической организации «Аль-Каида» экстрадировали из Украины в Турецкую Республику, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отделом международного сотрудничества прокуратуры города Киева по поручению Министерства юстиции Украины проведена экстрадиционная проверка в отношении гражданина Турецкой Республики, находившегося в международном розыске для исполнения приговора Высшего уголовного суда города Аданы, которым он осужден за участие в вооруженной террористической организации «Аль-Каида».

В ходе экстрадиционной проверки иностранец намеренно совершал преграды в процессе, пытаясь получить статус беженца в Украине, в предоставлении которого ему было отказано.

Также защитой злоумышленника принимались попытки по обжалованию решения Министерства юстиции Украины о выдаче. Однако, после осознания последним невозможности избежать экстрадиции, гражданин Турецкой Республики обратился в прокуратуру с заявлением о согласии на выдачу.

Постановлением следственного судьи удовлетворено ходатайство прокуратуры города Киева об избрании в отношении гражданина Турецкой Республики экстрадиционного ареста для фактической передачи в Турецкую Республику.

По согласованию с компетентными органами Турецкой Республики 03.06.2019 состоялась фактическая передача злоумышленника.