Россия до середины июня примет решение о возможности своего участия в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«В целом, в принципиальном плане созданы условия для того, чтобы не допустить впредь каких-либо ограничений, дискриминаций в адрес ни одной национальной парламентской делегации. Это дает нам основания после тщательного дополнительного изучения всех принятых решений принимать решение окончательное. Я думаю, что до середины июня такое решение в РФ будет принято после рассмотрения на межведомственной комиссии при Министерстве иностранных дел [заседание состоится 11 июня] и необходимых политических решений», - сказала Матвиенко, передает ТАСС.

В понедельник пресс-служба ПАСЕ сообщила, что регламентный комитет ассамблеи рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Это предложение еще должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.

Кроме того, в предложенном для голосования проекте резолюции также говорится о необходимости внести уточнение в регламент, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий права делегаций «голосовать, говорить и быть представленными в обоих уставных органах Совета Европы (СЕ) не приостанавливались и не отнимались». Вопрос о дополнении регламента положениями о процедуре оспаривания полномочий отдельных членов национальной делегации «при существенных на то основаниях» предлагается изучить в дальнейшем.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации.

Летняя сессия ПАСЕ, где запланированы выборы Генерального секретаря Совета Европы, пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня.