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ІI Молодежный православный фестиваль «OrthoFest» состоится 23–27 июля под Киевом. 

Фото: Фейсбук

Регистрация участников началась 3 июня. Об этом сообщает «Фома в Украине»..
 
Фестиваль пройдет в формате палаточного городка. Разместится он в лесу у села Пятихатки Киевской области.
 
В программе - квесты, концерты, мастер-классы, беседы. В одну из ночей будет отслужена Божественная литургия. Завершится фестиваль участием в крестном ходе в День Крещения Руси в Киеве, после которого молодёжь благословит Блаженнейший Митрополит Онуфрий. 
 
Организаторы рассчитывают на 400 участников. Желающие также могут стать волонтёрами.
ForUm

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