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В ночь с 3 на 4 июня неизвестные ограбили храм в честь святых апостолов Петра и Павла в пгт. Кольчино Закарпатской области.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, вандалы разбили камнем окно в алтарной части церкви и похитили напрестольный крест и пожертвованные прихожанами средства из кассы «Дар на храм».

После того, как сработала тревожная сигнализация, на место преступления прибыли сотрудники охранной фирмы «Зодиак». Однако грабители к тому времени успели покинуть место преступления.

Правоохранительные органы составили по факту кражи протокол и покинули храм.

После этого, в четвёртом часу сигнализация храма сработала снова, и прибывшая полиция опять зафиксировала незаконное проникновение вандалов в храм.
ForUm

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