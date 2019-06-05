В рамках благотворительной акции, которую помогли провести верующие Украинской Православной Церкви, более 150 детей с инвалидностью и детей из семей инвалидов получили подарки к Международному дню защиты детей.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, детям подарили иконы, сладости, развивающие книги, игрушки, верхнюю одежду и средства личной гигиены.

Сбор подарков курировало Объединение инвалидов села Горбачевка Киевской области, подопечными которого являются 1457 человек с инвалидностью, 115 детей инвалидов детства и 42 ребенка, у которых родители имеют инвалидность.

Большинству из них здоровье не позволяет посетить общегородские или общегосударственные мероприятия, и объединение инвалидов с помощью неравнодушных прихожан УПЦ ежегодно устраивает праздники, чтобы поддержать детей с ограниченными возможностями.

«Есть в нашей организации девочка, прикованная к постели, мальчик с тяжелой формой сахарного диабета, девочка с такими красивыми глазами, но которая ничего не видит, и они просто физически не могут попасть на праздник. <…> А к ним никто домой не придет и не устроит для них праздник. Перевозить куда-то ребенка на коляске, еще и по солнцу, а потом снова домой – это просто может повредить самому ребенку ... К таким детям ходим мы», – рассказала руководитель объединения Наталья Хоменко.

По ее словам, вопрос помощи больным людям, которые не могут выйти из дома, является проблемным в масштабах всего государства. Инвалиды получают мизерную социальную помощь и пенсию по инвалидности, а правительственная «горячая линия», которая работала длительное время, теперь не работает.

Поэтому большинство добрых дел объединение проводит собственными силами и усилиями неравнодушных людей. За такую помощь Хоменко и поблагодарила всех верующих, которые помогли устроить для детей праздник.