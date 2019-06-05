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Во вторник, 4 июня, приблизительно в 16:30, в Днипре на проспекте Поля, 27 д с балкона на 10 этаже мужчина и женщина совершили несколько выстрелов из охотничьего ружья, сообщает Информатор.

Очевидцам удалось заснять на видео, что стреляли мужчина и женщина, находившиеся на балконе 10-го этажа. 

Что подвигло их стрелять с балкона и куда они целились — неизвестно, однако совсем рядом находится детская площадка. На место немедленно направили патрульный экипаж.

Оказалось, что мужчина и женщина, находившиеся на балконе, были нетрезвыми. Предварительно, они стреляли из охотничьего ружья. Никто не пострадал. Соседи и очевидцы рассказали, что их сосед — 46-летний экс-военный прокурор.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. В деталях произошедшего будут разбираться правоохранители. Оружие у мужчины изымут.
ForUm

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