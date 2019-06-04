В аэропорту Одессы пограничники не пропустили гражданку РФ, осуществлявшую информационно-подрывную деятельность в отношении Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Во время оформления пассажиров авиарейса «Минск-Одесса», пограничники Одесского отряда остановили уроженку Москвы – гражданку Российской Федерации. В отношении нее пограничники имели информацию, согласно которой это лицо осуществляло информационно-подрывную деятельность в отношении Украины, публично выражало сепаратистские взгляды, о чем свидетельствуют публикации на ее страницах в соцсетях.
Гражданке РФ 1985 года отказали в пересечении государственной границы Украины.
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