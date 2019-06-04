Архиереи Константинопольского Патриархата не чувствуют Церкви, а являются «кабинетными митрополитами».

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Такое мнение выразил заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, комментируя недавние заявления Константинополького Патриарха Варфоломея о нежелательности присутствия Московского Патриархата в Украине и о восстановлении Фанаром единства украинских православных. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Протоиерей убежден, что церковные иерархи должны руководствоваться не политической, а именно церковной логикой и аргументацией.

«Патриарх Варфоломей сказал, что своим деянием он якобы вернул, восстановил единство православных в Украине, заявил, что он весь украинский народ вернул к каноничности, – напомнил священнослужитель. – На самом деле это неправда, поскольку подавляющее большинство православных верующих и так находилось и находится в канонической Церкви и никуда из нее не уходило. Налицо определенные манипуляции, передергивания и создание параллельной реальности. Это не так. Здесь, в Украине, совершенно другая ситуация, чем то, как ее представляет Патриарх Варфоломей и как он декларирует это внешнему миру».

Он подчеркнул, что политическая логика и аргументация не должны иметь места в тех заявлениях и решениях, которые принимают церковные иерархи, потому что политика постоянно меняется и вредит Церкви.

«Мы должны смотреть на верующих, мы не должны сидеть в кабинетах и смотреть, чтобы бумажки сошлись в кучу. К сожалению, у митрополитов и архиереев Константинопольского патриархата, особенно, тех, кто находятся в Турции, у них нет реальной паствы – это кабинетные митрополиты. Они только носят титулы, и потому не чувствуют Церкви и те решения, которые они принимают, заявления, которые они делают – не соответствуют церковной действительности. Почему эти заявления не делают другие Церкви? Потому что у них есть реальная паства. Больше или меньше, но они являются пастырями, а не просто политиками в рясах», – сказал спикер УПЦ.

Протоиерей Николай Данилевич пожелал, чтобы все представители Церкви, в том числе и Константинопольского патриархата, в первую очередь думали о реальной Церкви, о людях, а не о политиках, «о том, как вернуть из раскола, но церковным путем, а не путем политическим».