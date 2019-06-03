На территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры начала работу православная выставка «Вознесенская».

Фото: УПЦ

Перед началом ее работы глава Отдела социального служения Святой Печерской обители иеромонах Лукиан совершил молебен и окропил всех святой водой. Ярмарка будет проходить с 1 по 9 июня, сообщается на сайте обители.

В работе ярмарки принимают участие представители ближнего зарубежья, украинских епархиальных структур, церковных издательств и мастерских из монастырских обителей. Ассортимент представлен предметами и церковной утварью, которые используются при совершении богослужений и церковных Таинств, а также келейно.

На выставке представлены иконы, духовная литература, музыкальные произведения, аудио- и видеозаписи церковных песнопений, православные фильмы, изделия мастеров различных направлений народных ремесел, изделия швейного производства, травяные сборы, лечебные и поддерживающие общий тонус организма монастырские чаи, мед разных сортов, продукты пчеловодства, восковые свечи.

Выставка работает на территории Нижней лавры в крытой галерее, ведущей от Успенских ворот к площади Ближних пещер, а также на улице, ведущей к Дальним пещерам.