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Акция в защиту нерожденных детей состоялась 1 июня, ко Дню защиты детей, в Херсоне.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, акцию  провел отдел по делам семьи Херсонской епархии УПЦ.

«Целью акции было узнать отношение горожан к греху аборта, а также предупредить молодых людей о последствиях легкомысленного и нецеломудренного поведения», – сказано в сообщении.

Столы с тематическими брошюрами и листовками были расположены в трех местах города. В акции приняли участие волонтеры и представители городского Центра матери и ребенка.

«Результаты работы показали, что в большинстве случаев опрошенные отрицательно относятся к абортам и не посоветуют совершать аборт другим», – сказано в сообщении.
ForUm

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