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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского своим представителем в Конституционном суде Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

«Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины», - говорится в документе.

Федор Вениславский, 1969 г. р., кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого».
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