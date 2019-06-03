Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского своим представителем в Конституционном суде Украины. Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.
«Назначить Вениславского Федора Владимировича представителем президента Украины в Конституционном суде Украины», - говорится в документе.
Федор Вениславский, 1969 г. р., кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного права Украины Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого».
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