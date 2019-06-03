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Правительство Украины освободило религиозные организации от обязанности устанавливать на своих коммерческих узлах учета газа средства дистанционной передачи данных (модемы).

Фото: ИРС

Изменения предусмотрены Постановлением «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 30 сентября 2015 г. № 2494», которое 17 мая приняла НРЭКУ – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Согласно данному Постановлению НКРЭКУ, от обязанности устанавливать на своих коммерческих узлах учета средства дистанционной передачи данных освобождаются владельцы узлов со счетчиками типоразмеров G-1,6, G-2,5, G-4, G-6, годовой объем учета природного газа которых меньше 10 тысяч кубических метров.

«Обустройство таких узлов учета природного газа средствами дистанционной передачи данных требует осуществления комплекса мероприятий, в частности разработка проекта, замена счетчика, установление соответствующего модема и тому подобное. Указанные мероприятия в свою очередь приводят к обременительным требованиям как технического, так и финансового характера, фактически делает невозможной такую установку», – пояснили в НКРЭКУ.

В Национальной комиссии подчеркнули, что «нормы указанного Постановления направлены на обеспечение защиты прав потребителей природного газа, в частности представителей малого бизнеса, бюджетной сферы и религиозных организаций».
Издание отмечает, что данное решение было принято после встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с представителями Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которая состоялась 22 февраля. 
ForUm

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