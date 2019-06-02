Госсекретарь США Майк Помпео завил, что Вашингтон готов начать диалог с Тегераном без каких либо предварительных условий. Об этом сообщает Reuters.

Госсекретарь отметил, что проблемы отношений между США и Ираном существуют из-за находящегося у власти режима, а не из-за антииранских санкций.

«Мы, безусловно, готовы вести этот разговор, когда иранцы смогут доказать, что они хотят вести себя как нормальная нация», - заявил Помпео.

Он также подчеркнул приверженность американских властей к усилению по изменению курса политики в Иране.

Ранее Помпео и Маас обсудили Украину. Помпео поблагодарил Мааса за поддержку санкций против России и подчеркнул важность сотрудничества Германии и США, в частности, что касается Украины, Маас, в свою очередь, подчеркнул необходимость для России «немедленно сделать конструктивные шаги - не только в отношении Украины, однако, в отношении Украины прежде всего».