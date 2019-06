Энди Руис сотворил сенсацию, нокаутировав Энтони Джошуа в 7-м раунде.

Первый раунд был разведывательным. Британец несколько раз пытался поймать мексиканского претендента встречным ударом, но потрясти не получалось.

В третьем раунде оба боксера побывали в нокдауне. Сначала Руис оказался на настиле, а затем Джошуа - дважды.

Уже в пятой трехминутке чемпион снова потряс Руиса, но в 7 раунде и сам снова оказался в нокдауне дважды. Джошуа, якобы, хотел продолжать бой, но судья решил по-другому.

Anthony Joshua is undefeated no more.

