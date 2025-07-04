Колишнього чемпіона WBC Хуліо Сесара Чавеса-молодшого депортують зі США

Ексчемпіона WBC світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у середній вазі, мексиканця Хуліо Сесара Чавеса-молодшого арештували за прострочену візу та надання неправдивих свідчень у заяві на отримання грін-картки та буде депортований до Мексики. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на федеральних чиновників США.

39-річний Чавес минулого тижня провів бій в Анахаймі, поступившись одноголосним рішенням суддів Джейку Полу.

У Міністерстві внутрішньої безпеки США заявили, що боксера мали заарештувати ще 27 червня, за день до бою. Незрозуміло, чому правоохоронці чекали кілька днів після поєдинку.

За словами адвоката Чавеса Майкла Голдштейна, боксера затримала у середу велика група федеральних агентів, коли він їхав на скутері перед будинком, де він мешкає у престижному районі Лос-Анджелеса Студіо-Сіті неподалік від Голлівуду.

Адвокат не знає, де станом на ранок четверга утримується під вартою Чавес, у понеділок він та його клієнт мають постати перед судом через попередні звинувачення у зберіганні зброї.

У 2012 році Чавес був визнаний винним у керуванні в нетверезому стані в Лос-Анджелесі і засуджений до 13 днів ув'язнення. У січні 2024 року його заарештували за звинуваченням у зберіганні зброї. Пізніше його звільнили під заставу $50 00 та за умови, що він вирушить до реабілітаційної установи з лікування наркозалежності. Справа досі перебуває на розгляді.

Наразі Чавеса затримали за прострочену туристичну візу, через яку він в'їхав до США у серпні 2023 року та термін дії якої минув у лютому 2024 року, повідомило Міністерство внутрішньої безпеки.

Там зазначили, що Чавес надав кілька шахрайських заяв, коли подавався на отримання постійного посвідки на проживання 2 квітня 2024 року, на підставі шлюбу з громадянкою США Фрідою Муньос. Вона є матір'ю внучки ув'язненого ватажка картелю "Сіналоа" Хоакіна (Ель Чапо) Гусмана. Правоохоронні органи вважають, що Чавес пов'язаний із цим картелем.

Влада США вважає картель "Сіналоа" найбільшим постачальником фентанілу в країну, а також одним з двох найвпливовіших організованих злочинних угруповань у Мексиці. Одного з засновників картелю, Ель Чапо, двічі заарештовували в Мексиці, але він обидва рази втікав з-під арешту. У 2017 році його екстрадували з Мексики до США і там засудили до довічного терміну.

У Мексиці на боксера чекають інші звинувачення. У Генеральній прокуратурі Мексики заявили, що ордер на арешт Чавеса був виданий у березні 2023 року в рамках розслідування звинувачень в організованій злочинності та торгівлі зброєю і що у четвер було розпочато процедуру екстрадиції.

39-річний Чавес був чемпіоном WBC у середній вазі в 2011-12 роках. Загалом на рахунку мексиканця 54 перемоги, шість поразок і одна нічия, причому ще один бій визнали таким, що не відбувся. Перед Джейком Полом останній бій Чавес провів влітку 2024 року, де здобув перемогу над колишнім бійцем UFC Юрайя Холлом з Ямайки.