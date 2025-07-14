Німеччина прийняла остаточне рішення щодо постачання Taurus Україні

ФРН не буде передавати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, попри повторні запити Києва та посилення російських ударів. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв’ю Financial Times.

«Німеччина не буде постачати Україні свої ракети великої дальності Taurus», — наголосив він, фактично поставивши крапку в дискусії, яка тривала понад рік.

Довідка: Крилата ракета Taurus (Target Adaptive Unitary & Dispenser Robotic Ubiquity System) — це високоточна зброя класу "повітря-поверхня", здатна уражати укріплені й підземні цілі на великій відстані. Авіаційна модифікація ракети дозволяє запускати її без входження літака-носія в зону дії ворожої ППО, що робить її особливо цінною для умов сучасної війни.