Погода 14 липня: дощі на заході та спека у решті областей

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях, місцями на Житомирщині - короткочасні дощі; грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів, повідомили синоптики.

Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с, на Лівобережжі країни північно-західний, 7-12 м/с.

Температура на півдні та сході країни + 29-34°, місцями сильна спека +35-37°. На решті території - вночі + 26-31°. В Карпатах +18-23°.

У Києві та області – без опадів. Вітер - змінних напрямків, 3-8 м/с. У столиці температура повітря +29-31°; в області +26-31°.