В Сирии в результате обстрела территорий к юго-западу от столицы Дамаска погибли трое военнослужащих, семь получили ранения. Об этом сообщил военный источник, передает сирийское государственное агентство SANA.

По данным агентства, обстрел был осуществлен Израилем, который выпустил несколько ракет по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейтра, который находится в 40 км к юго-западу от Дамаска.

Сообщается также о поврежденных в результате обстрела зданиях.

В то же время пресс-служба израильской армии ранее сообщила о двух выпущенных с территории Сирии снарядах, которые разорвались в субботу на контролируемой Израилем территории Голанских высот, никто не пострадал.

«Два снаряда были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на севере Израиля, сообщений о пострадавших не поступало», - сообщили военные.

Напомним, в Сирии в городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек.