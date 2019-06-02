МИД Украины обратилось к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала ООН в отношении украинских моряков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в субботу в Twitter.

«Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации», - написал он.

Как сообщалось, суд ООН по морскому праву 25 мая вынес решение относительно временных мер в иске Украины против РФ, которым обязал Россию немедленно отпустить и предоставить возможность вернуться в Украину 24 захваченным вблизи Керченского пролива морякам и 3 кораблям. Россия же заявила, что не признает компетентности этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией решения Трибунала украинская сторона готова будет инициировать «гамбургские санкции».