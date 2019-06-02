также в разделеПолитика
Зеленский провел переговоры с сенатором США 13
Матиос не намерен уходить в отставку 18
Зеленский назначил уполномоченного по правам ребенка 47
США хотят дать Украине статус главного союзника 138
Вступили в силу ограничения на экспорт нефтепродуктов из РФ 59
Зеленский отреагировал на приглашение Трампа посетить США 1547
Зеленский обсудит с Джемилевым кандидатуры уполномоченного по вопросам крымскотатарского народа 29
Партия Таруты пойдет на выборы в Верховную Раду вместе с Батькивищиной 68
Разумков назвал число кандидатов в партию «Слуга народа» 170
Климкин: ТКГ в Минске возобновит работу с новыми представителями от Украины 45
ЦИК образовала 199 окружных избирательных комиссий 26
Зеленский не позвал Луценко на заседание СНБО 69
Зеленский в ближайшее время посетит Париж 21
У Путина назвали условие для «нормандской» встречи 94
СМИ: Бывшие регионалы захватывают Киевщину под знаменем Зе-команды 94
Зеленский провел первое на посту президента заседание СНБО 62
В АП грозят опубликовать аудиозапись встречи Зеленского с парламентариями 287
Временный поверенный в делах США прибыла в Киев 53
МИД Украины обратилось к министрам иностранных дел дружественных стран с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного трибунала ООН в отношении украинских моряков.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в субботу в Twitter.

«Сегодня отправили обращение ко всем министрам иностранных дел из стран наших друзей и партнеров с просьбой и требованием давить на РФ для выполнения решения Международного Трибунала в Гамбурге. Должны сделать все возможное политически и через национальные морские администрации», - написал он.

Как сообщалось, суд ООН по морскому праву 25 мая вынес решение относительно временных мер в иске Украины против РФ, которым обязал Россию немедленно отпустить и предоставить возможность вернуться в Украину 24 захваченным вблизи Керченского пролива морякам и 3 кораблям. Россия же заявила, что не признает компетентности этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией решения Трибунала украинская сторона готова будет инициировать «гамбургские санкции».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1225 грн.
22
Теги