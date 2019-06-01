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Сегодня в Украине и мире традиционно отмечается День защиты детей и Всемирный день родителей.

День защиты детей –  это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

В Киеве в 2019 году 1 июня состоится открытие отреставрированной детской железной дороги в Сырецком парке. Нынешний сезон станет 66-м с 1953 года, когда железную дорогу запустили впервые. Кроме этого, в столице также состоится фестиваль мороженого, фестиваль детского творчества и пройдет Всеукраинский велодень. К слову, из-за проведения велодня в столице будет ограничено движение транспорта.

Главный призыв большинства акций, которые проводятся в этот день в более чем 60 странах мира, – только взрослым под силу решить проблемы детей.
ForUm

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