За 5 лет войны в Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей, еще 56 - бесследно исчезли. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.

"За 5 лет войны в Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 - бесследно исчезли. Подразделения агрессора разрушили более 700 школ выстрелами из запрещенных артиллерии и танков. Около 15 000 несовершеннолетних постоянно находятся в опасности и страхе обстрелов со стороны российского агрессора", - говорится в сообщении.

Сегодня на территории Украины отмечают День защиты детей, который входит в международную программу мероприятий, посвященных мировом Дню детей и программам UNICEF.