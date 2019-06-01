Решение правительства Российской Федерации об ограничениях для российских копаний на поставку нефтепродуктов в Украину вступили в силу с 1 июня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение российского правительства.

Отметим, в связи с ограничением экспорта нефти со стороны Российской Федерации повышения цен на топливо в Украине возможно, но при правильной сотрудничестве бизнеса и государственных структур оно будет несущественным.

А вот в правительстве отметили, что расширение правительством перечня российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину, не приведет к возникновению их дефицита.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины предупредил о возможном росте цен на топливо на заправках из-за ограничений на экспорт со стороны России.