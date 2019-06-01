Пока школьники и студенты радуются летним каникулам, родители сталкиваются с проблемой:

как организовать детский отдых?

как обеспечить безопасность ребенку во время летние каникулы за границей?

как сделать летние месяцы не только увлекательными, но и полезными?

Летние каникулы за рубежом — это отличное сочетание пользы и развлечений. Отдыхающий знакомится с культурой, традициями и обычаями страны, улучшает уровень иностранного языка. При этом аудиторных занятий немного, языковая практика обеспечивается общением со сверстниками и преподавателями.

В свободное время ребята отдыхают на природе, занимаются спортом и дополнительными учебными мероприятиями, ездят на увлекательные экскурсии.

Самое главное — детские лагеря за рубежом обеспечивают полную безопасность. Педагоги круглосуточно наблюдают за подопечными.

Детские лагеря за рубежом не следует путать с языковыми школами. Первые рассчитаны на организацию отдыха, развлечений и мероприятий для ребят разных возрастов. В языковых школах дети целенаправленно занимаются изучением иностранного языка, повторением тех или иных дисциплин, подготовкой к поступлению в колледж или университет. В лагере никогда не будет скучно! Насыщенная программа развлечений включает боулинг, походы, турниры, барбекю, дискотеки, викторины и конкурсы, поездки по французским городам и экскурсии.

В этой статье рассмотрены каникулы во Франции. Они сочетают в себе европейское качество и французский шарм — красивый язык, особенная культура, ароматные круассаны, неповторимая музыка, прогулки по французским улочкам и многое другое!

Планируем летние каникулы за границей

Прежде чем приступать к выбору конкретного лагеря (или летней школы), определитесь с целью поездки — спорт и активность, подтягивание школьных предметов, совершенствование иностранного языка, обучение самостоятельности или др.

Далее приступайте к выбору программы. Французские заведения предлагают такие варианты:

Проживание или мероприятия с семьей преподавателя без уроков французского — предложение от Home Language International.

Стандарт — 15 аудиторных уроков в неделю организованы до обеда. Вечером и на выходных дети играют в активные игры, участвуют в мероприятиях и ездят на экскурсии.

Полуинтенсив и интенсив — организация такая же, как у стандарта, но с увеличением учебных часов до 20 уроков в неделю и более.

“Язык + спорт” — включает занятия с преподавателем по иностранному языку и теннису, серфингу, дайвингу, гольфу, футболу, плаванию, верховой езде и другим видам спорта на выбор.

“Язык + творчество” — с дополнительными уроками по рисованию, музыке, кулинарии.

“Язык + хобби” — с учебными часами по кулинарии, йоге, рыбалке, охоте, флористике и т. д.

“Лагерь развлечений” — двухнедельная программа для любителей активного отдыха. В список мероприятий входит посещение исторических пещер, экскурсии на горных велосипедах, скалолазание, спуск по реке, альпинизм и др. Этот вариант предлагает Village Camp.

В семье преподавателя — ребенок проживает дома у своего учителя. Программа помогает максимально погрузиться в атмосферу французской жизни, изучить, как живут французы и научиться общаться в обыденных ситуациях.

Семейная программа — дети и взрослые вместе отдыхают по вечерам, ездят на экскурсии и гуляют по Парижу. Однако учат язык они отдельно — уроки построены с учетом возраста учеников. Организовывает лагерь Accord, а занятия по французскому проводятся в школе St Nicolas summer campus school.

Детский лагерь за границей: ключевые моменты

Летние школы принимают ребят от 5 до 18 лет. Минимальный возраст ребенка зависит от типа проживания и программы. Самые маленькие ученики могут учиться только со своей семьей или семьей преподавателя. Подростки выбирают и другое жилье (апартаменты, резиденция), иногда самостоятельно организовывают свой досуг.

Минимальная длительность курсов — 1-2 недели. Максимальная продолжительность отдыха зависит лишь от времени работы учреждения. Многие из них закрыты до конца июня, т.к. в это время французские школьники еще учатся. В крупном Home Language International летние каникулы во Франции можно организовать с 1 июня и вплоть до 31 августа.

Стоимость одной недели — от 400 евро. Следует учитывать наличие дополнительных трат. Уточните у представителей заведения, планируется ли шоппинг, экскурсии с доплатой и другие мероприятия, которые влекут финансовые расходы.

Преимущества каникул во Франции

Главный плюс поездок за границу — возможность услышать язык от носителей, но и “почувствовать” его на практике. Дети могут сразу же практиковать знания, полученные на аудиторных занятиях, научиться пользоваться французским в житейских ситуациях, завести друзей-единомышленников со всего мира.

Во Франции каникулы наполнены расслабленностью, неторопливостью и умением наслаждаться каждой секундой. Экскурсии, загорание на пляже, спорт и аудиторные занятия — французы знают, как это объединить в одно целое!

Планируйте летние каникулы во Франции уже сейчас, ведь места в именитых учреждениях быстро резервируют.