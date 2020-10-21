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Наибольшие шансы вернуться к полноценному обучению после осенних каникул имеют ученики начальной школы. Об этом рассказал временный исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет, передает УНИАН.

По его словам, могут ли полноценно учиться старшие классы, будет зависеть от ситуации с коронавирусом в каждом регионе. Худший сценарий, который может быть, - это полный локдаун, который был весной, когда все учились по дистанционной форме.

«Если после 30 октября ситуация, в зависимости от зонирования, будет улучшаться, то кто-то выйдет на очную форму обучения. Если же это будет «красная» зона, то там школьники останутся на дистанционке. Я надеюсь, что первые-четвертые классы все же будут учиться в полноформатном режиме. Будем надеяться на лучший сценарий, но если будет хуже, то конечно - это дистанционное обучение», - рассказал министр. 

Шкарлет подчеркнул, что учебные заведения весенний локдаун пережили достойно. Сейчас больше сделано для дистанционного обучения. В частности, речь идет и о наработанных методиках, и материалах. Кроме того, в проекте бюджета на следующий год уже заложили миллиард гривен на дистанционку. В частности, эти средства пойдут на дезинфекторы, надбавки учителям, средства индивидуальной защиты и тому подобное.

По словам руководителя Минобразования, обеспечение учебных заведений средствами защиты - это обязанности местной власти. 

Зато по тому, как происходит дистанционное обучение, и может принимать жалобы от родителей, если они с какими-то вещами не согласны, имеет Государственная служба качества образования.

Шкарлет отметил, что сейчас министерство запретило все большие собрания, концерты и экскурсии. Решение о проведении школьных олимпиад будут принимать в каждом регионе отдельно. 

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября каникулы, в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.
ForUm

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