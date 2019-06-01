За титул победителя Лиги чемпионов УЕФА-2018/19 в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сразятся английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», сообщает сайт УЕФА.

«Красные», на счету которых пять побед в Кубке европейских чемпионов, в решающем матче 2018 уступили «Реалу», а в этот раз сыграют против дебютанта финала.

«Тоттенхэм» — 40-й финалист Кубка чемпионов и первый дебютант финала после «Челси» −2008. «Шпоры» могут стать 23-м обладателем престижнейшего еврокубка.

Обе команды запомнились эффектными камбэками в 1/2 финала, отыграв отставание в три гола. «Ливерпуль» на «Энфилде» разгромил «Барселону» 4:0, одержав победу со общим счетом 4:3, а «Тоттенхэм» благодаря трем голам Лукаса Моури во втором тайме взял в Амстердаме верх над «Аяксом» 3:2 и вышел в финал по правилу выездного гола.

Мерсисайдцы имеют серию из 9 побед и 1 поражение в последних десяти матчах во всех турнирах. В «шпор» эта серия значительно хуже — 4 выигрыша, 5 поражений и 1 ничья.

В целом команды провели между собой 170 матчей. В активе мерсисайдцев 79 побед при 43 ничьих и 48 поражениях.

Примечательно, что в случае победы «Ливерпуль» завоюет шестой Кубок чемпионов и выйдет на чистое третье место по этому показателю, уступая только «Реалу» (13) и «Милана» (7).

Напомним, что встреча на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22:00. Главным рефери станет Дамир Скомина.