В Северной Корее в марте казнили спецпредставителя Госсовета КНДР по США Ким Хёк Чола и четырех других чиновников министерства иностранных дел после неудавшегося саммита между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом. Об этом пишет южнокорейская газета Chosun Ilbo, сообщает УНИАН.



Согласно сообщению Ким Хёк Чол, возглавлявший переговоры по поводу саммита в Ханое, был обвинен в шпионаже и расстрелян. Слухи о смерти дипломата начали появляться после того, как на протяжении нескольких месяцев его имя перестало появляться в СМИ.

Также сообщается, что главный помощник Ким Чен Ына Ким Ен Чхоль, который также принимал участие в саммите, был приговорен к каторжным работам в лагерях.

Напомним, в марте в столице Вьетнама прошли переговоры между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. Лидер КНДР заявил, что вторая встреча с президентом США не состоялась бы, если бы он не хотел денуклеаризации Корейского полуострова. Однако саммит завершился раньше запланированного времени, два лидера так и не смогли достичь соглашения.