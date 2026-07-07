В Україні 7 липня прогнозують дощі та грози, вдень до +29°

У вівторок, 7 липня, в Україні очікується мінлива хмарність, у окремих областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Про це Укргідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

"У західних, вдень і в північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-16°, на півдні країни та Закарпатті до 19°; вдень 24-29°, у західних та північних областях 18-24°.

У Києві та області 7 липня вночі без опадів, вдень ймовірний короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

У столиці температура вночі 14-16°, вдень 22-24°; на Київщині вночі 11-16°, вдень 19-24°.