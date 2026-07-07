НАТО збільшує виробництво зброї на тлі загроз з боку Росії, Китаю та КНДР

До наступного року країни НАТО матимуть змогу виробляти близько чотирьох мільйонів артилерійських снарядів щороку. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час відкриття Форуму оборонних індустрій в Анкарі.

За словами Рютте, під час форуму вже підписали низку нових контрактів та оголосили про масштабні домовленості загальною вартістю у десятки мільярдів доларів. Йдеться про інвестиції у системи протиповітряної оборони, ударні спроможності, супутниковий зв'язок, боєприпаси, безпілотники, засоби боротьби з ними, а також про підвищення стійкості та готовності Альянсу.

Генсек нагадав, що на саміті НАТО в Гаазі союзники взяли на себе зобов'язання спрямовувати 5% валового внутрішнього продукту на оборону, прискорити виробництво озброєння та впровадження інновацій.

За його словами, минулого року європейські союзники та Канада збільшили оборонні витрати майже на 20% порівняно з попереднім роком, що становить додаткові 139 мільярдів доларів. Сукупне зростання витрат у 2025–2026 роках, за словами Рютте, сягне 258 мільярдів доларів.

Водночас він наголосив, що важливо не лише збільшувати фінансування, а й ефективно використовувати ці кошти для зміцнення обороноздатності. Лише за останній рік у розвиток оборонно-промислової бази країн Альянсу інвестували 37 мільярдів доларів. Це дало змогу розширити виробничі потужності, відкрити нові виробничі лінії та збільшити площі підприємств, які, за словами генсека, можна порівняти з понад двома тисячами футбольних полів.

Рютте також звернув увагу на зростання безпекових загроз. Він зазначив, що Росія спрямовує майже половину державного бюджету на військові потреби, Китай продовжує модернізацію армії та нарощує ядерний потенціал, а Північна Корея розширює свою ядерну програму й постачає зброю Росії.

Крім того, генеральний секретар НАТО зауважив, що, попри нещодавні дії США, які суттєво послабили ядерну та ракетну програми Ірану, союзники повинні залишатися пильними через дедалі тіснішу співпрацю між державами, які становлять загрозу міжнародній безпеці.

На думку Рютте, відповіддю на сучасні виклики має стати трансатлантична оборонно-промислова революція. Для цього уряди країн НАТО мають і надалі укладати довгострокові контракти та забезпечувати стабільне завантаження оборонної промисловости.