На Киевщине по мажоритарным округам от партии «Слуга народа» пытаются баллотироваться протеже бывших регионалов за деньги российского бизнеса. Об этом сообщает издание Багнет.

По данным издания, кадровые вопросы на Киевщине решаются через некоего Владимира Коваля. Формально он не имеет отношения к партии, штабом «Слуга народа» руководит его дочь Ольга. В свое время Коваль возглавлял ГУ Киевской облгосадминистрации, но был уволен после скандала со взяткой. Теперь экс-чиновник продвигает на мажоритарные округа нужных людей. Конечно, не даром.

За кандидатами обычно стоит тот, кто сам баллотироваться не может из-за испорченной репутации.

Например, в один из округов в Киевской области продвигают Анну Скороход. Покровительствуют Анну и вышеупомянутый Коваль, и бывший нардеп регионал Виктор Тимошенко, и любовник, то ли муж, как его называет сама Анна, россиянин Алексей Алякин.

«Это российский банкир-аферист, который убежал в Украину после того, как «обанкротился». За спиной остались сотни обворованных вкладчиков и уголовное дело. А беглец решил качественно закрепиться в Украине, спекулируя на теме помощи армии. Когда суд рассматривал вопрос выдачи Алякина России, именно Анна выступала основным свидетелем защиты и рассказывала, как много они с мужем помогали ветеранам, устраивали их на работу, обеспечивали жильем. Журналистам не удалось найти доказательств активного волонтерства бывшего банкира, а тем более его службы в «Айдаре» или «Аратте». Однако мы нашли единственный случай, когда Алякин действительно кому-то помог», - пишет Багнет.

«Он когда-то устроил двух наших ребят на работу. За это у меня попросили выписать ему благодарность. Помню, я это сделал. На этом его помощь закончилась», - рассказывал в комментарии uaportal командир 8 отдельного батальона УДА «Аратта» Андрей Гергерт.

«Финансирование выборов для Анны целиком и полностью лежит на обанкротившихся плечах Алякина, - говорится в статье. - Удивительно, что в Украину он попал официальным нищим в 2013 году. А сегодня может платить посредникам за проталкивание Скороход в депутатское кресло. И финансировать кампанию, конечно. Недавно потенциальная кандидатка жаловалась, что какие-то то ли бандиты, то ли спецслужбы заставили Алякина подарить подставным лицам две квартиры ... Кто не хочет такого банкротства? Возможно, Украине действительно нужны такие люди, которые умеют делать деньги из ничего? Но нет, это они для себя умеют, и догадайтесь сами, кто выступает в роли «ничего».