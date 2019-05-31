«Неважно, какого цвета знамена твоей партии, если ты до сих пор имеешь достаточно власти, чтобы делать на них деньги», пишет издание Антикор.

Именно так думают некоторые из давно известных нам политиков и чиновников. Процесс активного перекрашивания начался достаточно давно и продолжается до сих пор. А те, кто уже успел вскочить в зеленый поезд, находят своих и формируют старые кланы на новый лад.

«Еще во время президентских выборов журналисты программы «Наші гроші» выяснили, что за координацию и финансы региональных представителей Зе-команды в штабе кандидата в президенты отвечает Илья Павлюк. Упоминания о нем в прессе касаются в основном времен Януковича. Там его называют «решала на таможне», «посредник в таможенных вопросах» и даже «король контрабанды» в западном регионе. Павлюк также был помощником печально известного народного депутата Игоря Калетника» - говорится в публикации.

«Потом Павлюк на некоторое время исчез с радаров. А теперь снова появился. И вместе с еще одним другом Калетника - Виктором Тимошенко, они занимаются тем, что продвигают по мажоритарным округам людей, которые в будущем будут верой и правдой служить своим теневым руководителям. Ранее журналисты выяснили, что таким агрессивным протекционизмом в команде занимаются уволенный из-за взяточничества бывший глава ГУ Киевской облгосадминистрации Владимир Коваль и российский банкир Алексей Алякин, бежавший от судебного преследования за мошенничество и скрывающийся в Украине, попутно финансируя продвижение на депутатское кресло своей любовницы. Такая вот команда мечты любого коррупционера и афериста» - далее говорится в материале.

«Более того, новосозданный клан не просто планирует зарабатывать в будущем. Есть информация, что он делает это уже сегодня, шантажируя кандидатов в депутаты и действующих парламентариев выдвижением на их округах сильных представителей «Слуги народа». И действительно, чего бы простаивать ресурсу. Во время президентских выборов микроавтобус, записанный на брата Павлюка, дежурил под штабом на Печерске, когда не ездил до банковских терминалов. Теперь центр жизни клана - областной штаб партии, по иронии судьбы он находится по тому же адресу по улице Васильковская 3, по которому правоохранители зафиксировали вымогательство взятки. Именно после этой истории Владимир Коваль вылетел со службы, а подчиненный ему руководитель фонда Госимущества получил судимость вместо шефа», - такой интересный факт откопали журналисты.

«Теперь Коваль снова там, хотя пока без официальной должности, но с большими амбициями и компанией единомышленников: афериста из России, короля контрабанды и других членов вновь клана», - добавляет напоследок автор публикации.