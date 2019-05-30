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Верующим захваченного храма Украинской Православной Церкви на Волыни не дают молиться даже в доме священника.

Фото: Фавор

Благотворительный фонд «Фавор» просит оказать экстренную помощь религиозной общине Украинской Православной Церкви села Жидычин Киверцовского района Волынской области. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фонд.

«Недавно в церковных СМИ была опубликована новость о захвате Свято-Николаевского храма в селе Жидычин Волынской области. Тогда настоятель храма отец Владимир Гелета, его сын отец Роман и 280 человек оставшейся им верной общины перешли в дом священника, где начали совершать богослужения. Испытания не сломили большую дружную общину – позже они перенесли алтарь в гараж, пристроили к нему деревянный навес, обшили стены, украсили. Люди смогли хоть как-то поместиться на богослужениях под одной крышей. Но, к сожалению, неприятности не прекращаются: сегодня их изгоняют и из священнического дома», – сообщают в Фонде.

В Фонде напомнили, что ранее небезразличные люди уже помогли нескольких семьям священников захваченных храмов УПЦ, и сообщили об открытии нового сбора.

«Зная, дорогие братья и сестры, как вы отозвались на беду отца Николая Сливы и отца Василия Химича и их общин, наш благотворительный фонд взял на себя ответственность и обнадежил священников и верующих села Жидычин в скорой помощи и поддержке! Сегодня мы объявляем очередной экстренный сбор помощи для строительства домового храма и дома священника», – отметили в «Фаворе».
ForUm

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